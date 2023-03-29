МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб по отношению к доллару, юаню и евро, потеряв поддержку от налогового периода, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль опустился по итогам торгов среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 26 копеек, до 77,16 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,2 рубля, евро — на 60 копеек, до 83,8 рубля.

Объем торгов юанем составил 77,46 миллиарда рублей против 68,99 миллиарда по доллару и 42,76 миллиарда по евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.56 мск дешевел на 0,56% — до 77,7 доллара за баррель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ

Рубль продолжил начатое во вторник снижение к доллару, юаню и евро на фоне закончившегося во вторник налогового периода.

"В среду курс доллара разнонаправленно двигался вблизи отметки 77 рублей. С завершением во вторник налогового периода рубль потерял локальную поддержку. Также отметим разворот вниз индекса российских гособлигаций RGBI. От выраженного ослабления нацвалюту уберегло улучшение общерыночного аппетита к риску", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль на Мосбирже к вечеру ослабел против доллара, юаня и евро… Рубль ранее в марте не смог развить восходящую коррекцию от многомесячных минимумов, в связи с чем остается под основным медвежьим давлением", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Базовыми факторами влияния на рубль остаются данные платежного баланса РФ, характер изменений бюджетных параметров, вектор цен на нефть, а также геополитика. Полагаем, что краткосрочно баланс вышеуказанных переменных не позволит доллару отойти далеко от текущих уровней. Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 75,7-77,7 рубля", — считает Буйволов.

В свою очередь, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что на торгах в четверг курс доллара будет находиться вблизи отметки 77,5 рубля.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, курс доллара в четверг будет находиться в диапазоне 76-78 рублей, евро — 82-84 рублей, а юаня — 11,1-11,3 рубля соответственно.

"Налоговый период только временно поддерживал рубль, тренд на дальнейшую девальвацию остается актуальным. При любом негативном сценарии курс доллара отправится в район 80 рублей, а курс евро — в район 89 рублей", — заключает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.