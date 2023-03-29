МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб по отношению к доллару, юаню и евро, потеряв поддержку от налогового периода, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Монеты номиналом один рубль

Рубль опустился по итогам торгов среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 26 копеек, до 77,16 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,2 рубля, евро — на 60 копеек, до 83,8 рубля.

Объем торгов юанем составил 77,46 миллиарда рублей против 68,99 миллиарда по доллару и 42,76 миллиарда по евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.56 мск дешевел на 0,56% — до 77,7 доллара за баррель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ

Рубль продолжил начатое во вторник снижение к доллару, юаню и евро на фоне закончившегося во вторник налогового периода.

"В среду курс доллара разнонаправленно двигался вблизи отметки 77 рублей. С завершением во вторник налогового периода рубль потерял локальную поддержку. Также отметим разворот вниз индекса российских гособлигаций RGBI. От выраженного ослабления нацвалюту уберегло улучшение общерыночного аппетита к риску", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль на Мосбирже к вечеру ослабел против доллара, юаня и евро… Рубль ранее в марте не смог развить восходящую коррекцию от многомесячных минимумов, в связи с чем остается под основным медвежьим давлением", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Базовыми факторами влияния на рубль остаются данные платежного баланса РФ, характер изменений бюджетных параметров, вектор цен на нефть, а также геополитика. Полагаем, что краткосрочно баланс вышеуказанных переменных не позволит доллару отойти далеко от текущих уровней. Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 75,7-77,7 рубля", — считает Буйволов.

В свою очередь, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что на торгах в четверг курс доллара будет находиться вблизи отметки 77,5 рубля.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, курс доллара в четверг будет находиться в диапазоне 76-78 рублей, евро — 82-84 рублей, а юаня — 11,1-11,3 рубля соответственно.

"Налоговый период только временно поддерживал рубль, тренд на дальнейшую девальвацию остается актуальным. При любом негативном сценарии курс доллара отправится в район 80 рублей, а курс евро — в район 89 рублей", — заключает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.