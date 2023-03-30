МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару и евро, при этом остается на уровне закрытия предыдущих торгов к юаню: американская валюта дорожает до 77,24 рубля, европейская — до 83,83 рубля, курс китайской колеблется у 11,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль на Мосбирже закрыл торги среды падением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 9 копеек, до 77,24 рубля, евро — на 3 копейки, до 83,83 рубля, юаня — стабилен и остается на уровне прошлого закрытия в 11,20 рубля.