Курс рубля снижается к доллару до 77,24, к евро - до 83,83 и стабилен к юаню - 11,20
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару и евро, при этом остается на уровне закрытия предыдущих торгов к юаню: американская валюта дорожает до 77,24 рубля, европейская — до 83,83 рубля, курс китайской колеблется у 11,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 9 копеек, до 77,24 рубля, евро — на 3 копейки, до 83,83 рубля, юаня — стабилен и остается на уровне прошлого закрытия в 11,20 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230330/840237426.html
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