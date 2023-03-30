МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром слабо меняется по отношению к евро в преддверии выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0841 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 132,59 иены со 132,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на символические 0,01%, до 102,66 пункта.

Аналитики полагают, что ВВП США в прошлом квартале, согласно окончательной оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 3,2% кварталом ранее, как и показала промежуточная оценка.

Кроме того, инвесторы будут ждать данных с рынка труда в США. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 25 марта увеличился на 5 тысяч — до 196 тысяч заявок.