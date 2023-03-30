МЕХИКО, 30 мар — ПРАЙМ. Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество в сфере продуктов питания и полезных ископаемых, сообщил в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заместитель министра торговли КНР Го Тинтин. В Китае состоялась первая сделка по продаже СПГ за юани

"С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай", — заявил Тинтин, слова которого приводит на своем сайте бразильская газета Folha de Sao Paulo.

В среду Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

По словам секретаря по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяны Розито, которую также цитирует Folha, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества. Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными партнерами

Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.