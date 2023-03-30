МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль компенсировал некоторое утреннее ослабление и стабилизируется к доллару и юаню, а также перешел к легкому повышению курса против евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.21 мск повышается на 2 копейки, до 77,18 рубля, евро — снижается на 5 копеек, до 83,75 рубля, юаня — растёт на 1 копейку, до 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар дорожал максимально до 77,31 рубля, евро – до 83,90 рубля, юань – до 11,22 рубля.

После окончания основных налоговых выплат марта торговая активность на российском валютном рынке снизилась, констатирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В четверг ожидать высокой волатильности на рынке не приходится. Продолжаем ориентироваться на консолидацию курса доллара около отметки 77 рублей", — добавляет он.

Рубль в ближайшие дни продолжит плавно дешеветь, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Очень вероятно, что тенденция ослабления рубля примерно по полпроцента в день сохранится до тех пор, пока курс не начнет приближаться к отметке 80 рублей за доллар", — заключает он.