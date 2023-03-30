ПЕКИН, 30 мар — ПРАЙМ. Использование юаня для торговли нефтегазовыми ресурсами, особенно из стран Ближнего Востока, безусловно, оказывает негативное влияние на международный статус доллара, однако миру, вероятно, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы уйти от доллара, такое мнение высказал РИА Новости в четверг приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу. В Китае состоялась первая сделка по продаже СПГ за юани

Накануне Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и французская TotalEnergies завершили первую для Китая сделку по продаже сжиженного природного газа за юани через Шанхайскую биржу нефти и природного газа: CNOOC продала TotalEnergies 65 тысяч тонн СПГ, поставленных из ОАЭ.

"Я думаю, что в этом определенно есть смысл. Китай в торговле экспортными товарами все больше и больше использует расчеты в юанях, но доля юаня в китайском импорте по-прежнему невелика. То, что в этот раз для расчетов по нефтегазовым ресурсам использовался юань, является прорывом, и особенно при импорте из стран Ближнего Востока, значение этого еще больше", — заявил Бянь Юнцзу.

Эксперт пояснил, что традиционно США имеют важное право голоса в международной финансовой системе, и одним из важнейших моментов является существование нефтедолларов: Вашингтон помимо прочего смог заключить важные союзы с нефтедобывающими странами Ближнего Востока, и это является основой гегемонии доллара. В конгрессе США увидели мрачные перспективы для доллара после слов Путина

"Использование юаня для торговли нефтегазовыми ресурсами из стран Ближнего Востока, безусловно, оказывает определенное негативное влияние на международный статус доллара, а также является проявлением дедолларизации. Что касается того, означает ли это последовательную долларизацию, в долгосрочной перспективе еще предстоит выяснить", — добавил аналитик.

По его словам, поскольку США в настоящее время находятся в периоде повышения процентных ставок, международная ликвидность доллара начала снижаться. При этом Китай является крупной торгово-экономической державой и доверие к юаню стало повышаться, что также побуждает некоторые страны использовать юань в качестве альтернативы в ситуации, когда им не хватает долларов.

"Но будет ли это долгосрочной тенденцией, еще неизвестно. Гегемония доллара проявляется не только в сфере торговли, но и в ценообразовании международных товаров и операциях на финансовых рынках… В будущем, возможно, все больше и больше торговли будет осуществляться с использованием юаня, но миру, вероятно, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы избавиться от доллара", — указал он.