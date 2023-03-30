МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем растет по отношению к доллару в преддверии выхода данных о потребительских ценах в Германии, свидетельствуют данные торгов. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

По состоянию на 14.19 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0876 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 132,42 иены со 132,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 102,38 пункта.

Инвесторы в Европе ожидают данных о потребительских ценах в Германии. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 7,3% с 8,7% месяцем ранее.

Кроме того, позднее в четверг выйдут данные, которые также могут повлиять на курс доллара к евро. Аналитики полагают, что ВВП страны в четвертом квартале, согласно окончательной оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 3,2% в третьем квартале, как и показала промежуточная оценка.