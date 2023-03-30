МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг торгуется стабильно, нацелившись на самый сильный месячный рост против доллара США с ноября. Явное снижение опасений среди инвесторов в отношении банковского сектора вызвало отток средств из доллара. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Пара фунт/доллар выросла в марте почти на 3%, оставаясь около самого высокого уровня за восемь недель.

На этой неделе данные показали, что инфляция цен на продукты питания в Великобритании в марте достигла рекордного максимума 17,5%. Временный дефицит некоторых товаров, например, ингредиенты для салата, стал драйвером этого роста. Общая инфляция в Великобритании, составляющая более 10%, не демонстрирует признаков замедления.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи выросла до 1,2361, а пара евро/фунт снизилась до 0,8797. Фунт нацелился на самый сильный месячный рост против доллара с ноября, на 5,2%. Против евро рост был намного более сдержанными.

"Фунт оказался в аналогичной с евро ситуацией, но он получает поддержку со стороны различий в политике центральных банков. ФРС не вполне определилась со своим следующим шагом, после того как потрясения в банковском секторе, очевидно, успокоились", — говорит аналитик Citi Фиона Чинкотта.

"Между тем управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что центральному банку, возможно, потребуется вновь повысить ставку, после того как инфляция в феврале неожиданно поднялась до 10,4%, а продовольственная инфляция в марте достигла рекордного максимума", — говорит она.

Отчет Банка Англии, вышедший в среду, показал, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в феврале выросло сильнее прогнозов. Это указывает на то, что спад на рынке жилья, возможно, замедляется.

В марте ожидания в отношении процентных ставок Банка Англии в этом году значительно изменились.

В начале этого месяца рынок исходил из того, что ставка в Великобритании к концу года достигнет пика около 5%, а это означало еще одно повышение на 75 базисных пунктов.

Прошло четыре недели, и теперь трейдеры на денежных рынках считают, что ставка достигнет максимума на 4,5% к сентябрю. Это означает, что Банк Англии может еще одни раз повысить ставку на 25 базисных пунктов.

Даже при снижении прогнозируемого пика фунт восстанавливает позиции против доллара. Сила фунта меньше связана с ожиданиями в отношении разницы между процентными ставками, чем с тем, что привлекательность доллара как актива-убежища уменьшается вместе с беспокойством инвесторов по поводу стабильности банковского сектора.

Разница в доходности между 10-летними облигациями Великобритании и США, вероятно, вырастет в марте, что произойдет впервые с сентября. Это дает фунту некоторое преимущество.

Кроме того, графики показывают, что техническая картина для фунта в целом благоприятна.

"В настоящий момент пара фунт/доллар остается выше скользящей средней за 50 дней. Пока такая ситуация сохраняется, позитивные перспективы будут преобладать, и мы ожидаем дальнейшего роста пары выше максимумов января", — говорит Крис Бошан, стратег-аналитик IG.