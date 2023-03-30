Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года
КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 84 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230330/840243408.html
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КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 84 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230330/840243408.html
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