МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем ушел в умеренный минус против евро, но пытается повышаться к доллару и юаню, следует из данных торгов. Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.39 мск снижался на 10 копеек, до 77,06 рубля, евро повышался на 36 копеек, до 84,16 рубля, юаня – терял 1 копейку, до 11,19 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 97,2 миллиарда рублей против 46,2 миллиарда по евро и 79,8 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,1%, юань – тоже на 0,1%, евро рос на 0,5%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг днем ушла в умеренный минус против евро, но пытается повышаться против доллара и юаня, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,09 доллара – к максимуму с начала февраля.

"Внешний фон для рубля остается благоприятным: нефть почти полностью отыграла просадку второй половины предыдущей сессии. В целом глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ключевых центробанков из-за угрозы разрастания банковского кризиса, вызванного высокими ставками", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.39 мск росла на 0,4% до 77,9 доллара за баррель сорта Brent. Игроки оценивают риски перебоев в поставках этого сырья на рынок на волне общего улучшения настроений после страхов глобального банковского кризиса. В частности, около 400 тысяч баррелей в день перестало экспортироваться в турецкий порт Джейхан после того, как Турция закрыла транспортировку нефти из Курдистана по требованию центральных властей Ирака 25 марта.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,5% до 102,1 пункта, сигнализируя об аппетите к риску.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов среды: 75,5–79,7 рубля, 82,5–84,8 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от апрельских объемов продаж юаней по бюджетному правилу, которые будут анонсированы на предстоящей неделе, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Проявившаяся в февральской отчетности Росстата слабость потребительского спроса в российской экономике и более низкий курс рубля – это барьер для роста импорта и дальнейшего ослабления рубля, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Однако есть фактор оттока капитала, где прозрачности с данными меньше, да и многие нерезиденты выстроились в очередь, чтобы продать активы в РФ, а это создает спрос на валюту", — добавляет эксперт, говоря о факторах курсообразования рубля.