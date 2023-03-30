МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает американскую валюту негативная статистика по ВВП и рынку труда США. Откуда у США взялся такой огромный долг, и как они с этим живут

По состоянию на 17.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0913 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,85 иены со 132,84 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 102,2 пункта.

Трейдеры обращают внимание на важную статистику из США. Так, минторг страны ранее в четверг ухудшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая оценка составляла 2,7%, а первая — 2,9%. Кварталом ранее рост составлял 3,2% в пересчете на год.

Хуже ожиданий оказалась и статистика по рынку труда в стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 марта, увеличилось на семь тысяч с показателя предыдущей недели, до 198 тысяч. Показатель оказался выше прогноза в 196 тысяч заявок.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне слабой макростатистики. По данным CME Group, половина экспертов ожидает сохранения ключевой ставки в мае на текущем уровне в 4,75-5% годовых, а остальные допускают повышение на 25 базисных пунктов. Инфляция в стране по-прежнему заметно превышает целевой уровень в 2%.

Инвесторы также оценивают статистику из Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, прогноз составлял 7,3%.