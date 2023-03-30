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2023
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Рубль завершил торги четверга разнонаправленно
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Рубль по итогам торгов четверга укрепился к доллару и юаню — иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,08 рубля и 11,19 рубля соответственно, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 30.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга укрепился к доллару и юаню — иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,08 рубля и 11,19 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день понизился на 8 копеек, до 77,08 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,19 рубля, курс евро при этом вырос на 58 копеек, до 84,38 рубля.