МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга укрепился к доллару и юаню — иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,08 рубля и 11,19 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Ралли продолжается

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день понизился на 8 копеек, до 77,08 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,19 рубля, курс евро при этом вырос на 58 копеек, до 84,38 рубля.