В Госдуме рассказали о работе БРИКС над новой валютой
Зампред Госдумы Бабаков: страны БРИКС могут представить новую валюту на саммите в ЮАР
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар — ПРАЙМ. Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР, сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
"Переход к расчетам в национальных валютах – это первый шаг. Следующий шаг – в ближайшее время обеспечить хождение цифровой или иной формы принципиально новой валюты. Я думаю, что на (саммите лидеров – ред.) БРИКС будет объявлено о готовности к реализации этого процесса, такие работы ведутся", — сказал Бабаков на полях российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста".
Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.
"Вполне возможно. Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", — сказал зампред Госдумы.
По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
https://1prime.ru/Forex/20230330/840246672.html
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