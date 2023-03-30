НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар — ПРАЙМ. Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР, сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Аналитик отметил сокращение валютных средств россиян в банках

"Переход к расчетам в национальных валютах – это первый шаг. Следующий шаг – в ближайшее время обеспечить хождение цифровой или иной формы принципиально новой валюты. Я думаю, что на (саммите лидеров – ред.) БРИКС будет объявлено о готовности к реализации этого процесса, такие работы ведутся", — сказал Бабаков на полях российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста".

Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.

"Вполне возможно. Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", — сказал зампред Госдумы.

По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.