МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга умеренно вырос по отношению к доллару и юаню, но понизился к евро на фоне усиления европейской валюты на глобальном рынке, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Рубль завершил торги четверга разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день понизился на 8 копеек, до 77,08 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,19 рубля, курс евро при этом вырос на 58 копеек, до 84,38 рубля.

Объем торгов юанем составил 107,44 миллиарда рублей против 91,45 миллиарда по доллару и 50,72 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.57 мск повышался на 1,24% — до 78,55 доллара за баррель.

НЕОДНОЗНАЧНАЯ ДИНАМИКА

"В четверг рубль не показывал ярко выраженной динамики… выраженный рост курса сдерживался ослаблением доллара на глобальном рынке, на фоне которого курс евро превысил отметку в 84,2 рубля", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев в свою очередь считает, что рост курса евро связан с укреплением европейской валюты на мировом рынке. Так, к 19.57 мск курс евро по отношению к доллару повышался на 0,56%, до 1,0904 доллара. В качестве главного фактора поддержки отечественной валюты на торгах четверга Силаев выделил растущие цены на нефть.

Схожей позиции придерживается и инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Курс рубля к европейской валюте благодаря более сильной динамике последней на мировом рынке впервые с апреля прошлого года преодолел отметку 84. Среди факторов поддержки рубля сохраняются растущие цены на нефть и восстанавливающийся глобальный риск-аппетит. На противоположной чаше весов – увеличение бюджетного дефицита и ухудшение показателей торгового баланса", — отметил он.

ПРОГНОЗЫ

Игорь Козак из "ТКБ Инвестмент Партнерс" полагает, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила, которое будет анонсировано в ближайшие дни.

Григорьев же считает, что курс доллара может вырасти в сторону 77,5 рубля, если пятничная публикация ценовой статистики (мартовской инфляция в еврозоне и февральского индекса потребительской инфляции в США) приведет к укреплению доллара.

"По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 76-78 рублей", — заключает Бахтин.