МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Соглашение Бразилии и Китая о переводе расчетов в юани способствует стабильности мировой торговли, а в перспективе может привести к созданию новой резервной валюты стран-участниц БРИКС, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Юань снизился в ожидании данных по производству

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что соглашение между Бразилией и Китаем об оплате в юанях поспособствует упрощению двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

"Это способствует стабильности мировой торговли, поскольку избавляет такие страны от риска санкционного давления. И Бразилия, и Китай понимают, что такие риски сегодня существуют и растут, и это соглашение можно назвать гарантией того, что торговые взаимоотношения будут развиваться и развиваться в стабильных условиях", — сказал Бабаев.

Он отметил, что сегодня все больше стран задумываются о том, чтобы уменьшить давление доллара на свою экономику и систему финансовых расчетов, это происходит и между странами БРИКС: Россия — Китай, Россия — Индия.

"Санкции против России показали, что никаких законов в этой связи Запад не соблюдает и может использовать международную финансовую инфраструктуру в целях политического давления. Это подрывает основы доверия к ней, и в этой связи логично, что Бразилия и Китай, две страны из БРИКС, две крупных экономики, задумались о том, чтобы перевести расчеты на национальные валюты. В перспективе это приведет к таким прорывным шагам, как создание общерезервной валюты стран БРИКС на основе корзины валют стран-участниц, это будет позитивное развитие, которое обезопасит экономические отношения стран-участниц пятерки", — заключил эксперт.