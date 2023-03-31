Курс рубля слабо растет к доллару и немного сильнее к евро
Курс рубля растет к доллару до 77,04, к евро - до 84,08 и стабилен к юаню - 11,19
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы символически растет к доллару и немного сильнее к евро, при этом остается на уровне закрытия предыдущих торгов к юаню: американская валюта дешевеет до 77,04 рубля, европейская — до 84,08 рубля, китайская колеблется у 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 4 копейки — до 77,04 рубля, евро — на 29 копеек, до 84,08 рубля, курс юаня стабилен и остается на уровне прошлого закрытия — 11,19 рубля.
В первые минуты торгов курс доллара максимально снижался на 21 копейку, до 76,87 рубля, юань также колебался у уровня предыдущего закрытия.
https://1prime.ru/Forex/20230331/840250295.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.