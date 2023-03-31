Юань укрепился против доллара и готовится завершить второй квартал подряд ростом
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань укрепился против доллара США и готовится завершить второй квартал подряд ростом. Настрой рынка подняли превысившие ожидания данные по активности в производственном секторе Китая, а также оптимистичная оценка перспектив китайской экономики главой правительства.
Вышедшие в пятницу данные показали, что рост активности в производственном секторе Китая в марте замедлился, но был сильнее, чем ожидали рынки, а активность в сфере услуг росла самым быстрым темпом почти за 12 лет.
"Сильные данные по активности подтвердили вчерашнее оптимистичное заявление премьера Ли Цяна о перспективах роста экономики", — говорят в Mizuho Bank.
Выступая на Боаоском Азиатском Форуме, Ли сказал, что в марте экономика Китая работала лучше, чем в первые два месяца года, и что власти будут поддерживать рост внутреннего спроса и консолидацию восстановления экономики.
Некоторая слабость доллара, нацеленного на снижение по итогам второго квартала подряд, также поддержала юань.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8717 против 6,8886 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,8550, а на момент написания статьи торговалась по 6,8584.
Если пара закроет пятницу на этом уровне, то по итогам квартала юань укрепится против доллара на 0,6% и завершит второй квартал подряд ростом.
По словам некоторых аналитиков, финансовые рынки продолжают оценивать последствия проблем в банковской системе, которые оказали небольшую поддержку азиатским валютам, включая юань.
"Мы считаем, что, пока рынки оценивают масштабы нанесенного банковским стрессом ущерба, азиатские валюты будут торговаться сильнее доллара, евро и других низкодоходных валют развивающихся стран, — написали аналитики Goldman Sachs клиентам. — Мы по-прежнему прогнозируем снижение пары доллар/юань до нашего трехмесячного прогноза 6,80".
На момент написания статьи индекс доллара вырос до 102,164 от уровня закрытия четверга 102,144.
https://1prime.ru/Forex/20230331/840250773.html