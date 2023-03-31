МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань укрепился против доллара США и готовится завершить второй квартал подряд ростом. Настрой рынка подняли превысившие ожидания данные по активности в производственном секторе Китая, а также оптимистичная оценка перспектив китайской экономики главой правительства. Эксперт оценил эффект от перевода торговли Китая и Бразилии в юани

Вышедшие в пятницу данные показали, что рост активности в производственном секторе Китая в марте замедлился, но был сильнее, чем ожидали рынки, а активность в сфере услуг росла самым быстрым темпом почти за 12 лет.

"Сильные данные по активности подтвердили вчерашнее оптимистичное заявление премьера Ли Цяна о перспективах роста экономики", — говорят в Mizuho Bank.

Выступая на Боаоском Азиатском Форуме, Ли сказал, что в марте экономика Китая работала лучше, чем в первые два месяца года, и что власти будут поддерживать рост внутреннего спроса и консолидацию восстановления экономики.

Некоторая слабость доллара, нацеленного на снижение по итогам второго квартала подряд, также поддержала юань. Азиатские биржи растут на статистике из Китая

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8717 против 6,8886 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,8550, а на момент написания статьи торговалась по 6,8584.

Если пара закроет пятницу на этом уровне, то по итогам квартала юань укрепится против доллара на 0,6% и завершит второй квартал подряд ростом.

По словам некоторых аналитиков, финансовые рынки продолжают оценивать последствия проблем в банковской системе, которые оказали небольшую поддержку азиатским валютам, включая юань.

"Мы считаем, что, пока рынки оценивают масштабы нанесенного банковским стрессом ущерба, азиатские валюты будут торговаться сильнее доллара, евро и других низкодоходных валют развивающихся стран, — написали аналитики Goldman Sachs клиентам. — Мы по-прежнему прогнозируем снижение пары доллар/юань до нашего трехмесячного прогноза 6,80".

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 102,164 от уровня закрытия четверга 102,144.