МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром снижается по отношению к доллару в преддверии выходя ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0898 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0901 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 133,03 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,25 пункта.

Инвесторы ожидают данных о потребительских ценах в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция, по предварительной оценке, замедлилась по итогам марта до 7,1% с 8,5% месяцем ранее.

Рынки также ожидают, что безработица в еврозоне в феврале остался на уровне января в 6,7%.

Кроме того, ожидается, что безработица в Германии в марте осталась на уровне февраля в 5,5%.