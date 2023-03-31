МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем продолжает снижаться по отношению к евро даже после выхода статданных по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0901 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 133,42 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 102,4 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали замедления показателя лишь до 7,1%.

Кроме того, были опубликованы данные по рынку труда в еврозоне, согласно которым безработица в марте составила 6,6%, как и в январе.