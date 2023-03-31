Курс евро снизился до 1,0884 доллара, несмотря на данные о снижении инфляции в еврозоне
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем продолжает снижаться по отношению к евро даже после выхода статданных по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0901 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 133,42 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 102,4 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали замедления показателя лишь до 7,1%.
Кроме того, были опубликованы данные по рынку труда в еврозоне, согласно которым безработица в марте составила 6,6%, как и в январе.
https://1prime.ru/Forex/20230331/840255131.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.