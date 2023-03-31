МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем ушел в ощутимый минус против доллара и юаня, но в меньшей степени слабеет против евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. При этом основные торгуемые на Мосбирже валюты обновили максимумы с апреля прошлого года. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.35 мск рос на 64 копейки, до 77,72 рубля, евро — на 41 копейку, до 84,78 рубля, юаня — на 12 копеек, до 11,31 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар при этом рос к рублю на 0,9%, юань – на 1%, евро — на 0,3%.

Доллар, евро и юань обновили в ходе пятницы максимумы с апреля 2022 года на отметках: 77,95 рубля за американскую валюту, 84,8 рубля – за европейскую и 11,34 рубля – за китайскую.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу днем ушла в ощутимый минус против доллара и юаня, но оставалась более устойчивой к евро, отыгрывая коррекционное ослабление в пятницу европейской валюты на форексе от максимума с начала февраля — ниже 1,09 доллара. Ученый указал на новую угрозу для международного статуса доллара

При этом отмечается локальный спрос на евро, о чем свидетельствует подскочившие объемы торгов им на Мосбитрже.

"Примечательно, что объем торгов евро соответствует совокупному объему сделок с долларом и юанем, чего обычно не бывает. Вероятно, что повышенный интерес к европейской валюте связан с частными покупками на фоне новостей о возможной остановке работы банка Raiffeisen в России", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"В настоящее время на рубль влияют два фактора. Во-первых, это сокращение профицита торгового баланса России по сравнению с уровнями предыдущего года. Во-вторых, это снижение мировых котировок на нефть. В комплексе эти факторы формируют достаточное давление на рубль", — говорит Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Стоимость нефти к 16.25 мск прибавляла 0,4% до 78,9 доллара за баррель сорта Brent, хотя в первой половине торгов она торговалась в минусе и падала до 77,9 доллара.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе можно ожидать увеличения спроса на китайскую валюту как за счет внутренних, так и внешних факторов, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Целый ряд российских эмитентов объявили о выходе на внутренний облигационный рынок с юаневыми облигациями. При этом происходит послабление регуляторного режима в отношении крупнейших игроков (и их акционеров) китайского рынка, в частности, холдинга Alibaba, что увеличивает привлекательность рынка Поднебесной среди международных инвесторов и даст некоторый импульс на укрепление юаня на форексе", — добавляет он.

"В ближайшее время курс доллара может преодолеть отметку в 80 рублей, однако значительной просадки рубля дальше мы не ожидаем. К концу года доллар может быть около 65-75 рублей", — прогнозирует Джиоев из УК "Альфа-Капитал".