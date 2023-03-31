МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы понизился к доллару и юаню, незначительно укрепившись к евро, а по итогам марта отечественная валюта снизились к американской, китайской и европейской, следует из данных торгов на Московской бирже. Минфин рассказал о планах по ОФЗ во втором квартале

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 52 копейки, до 77,6 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,28 рубля, курс евро при этом снизился на 17 копеек, до 84,21 рубля.

Доллар за март вырос на 2,63 рубля, юань — на 50 копеек, евро — на 4,76 рубля.

Объем торгов юанем по итогам пятницы составил 68,25 миллиарда рублей против 85,7 миллиарда по доллару и 115,53 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.04 мск повышался на 1,37% — до 79,68 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАВЕРШИЛ МЕСЯЦ СНИЖЕНИЕМ

"Рубль завершает март заметными убытками, снижаясь к доллару на 4% за месяц. С учетом турбулентности внешних рынков и волатильности сырьевых цен – не такие большие потери. Тем не менее, поводов для роста у российской валюты сейчас немного", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Он отмечает, что даже налоговый период марта не оказал значительной поддержки рублю, поскольку экспортеры не спешили конвертировать поступившую валюту в рубли, а импортеры, напротив, пытались восстановить товарооборот и оптимизировать логистику. "В этих условиях рубль, вероятно, продолжит плавно дешеветь до тех пор, пока нефтяные котировки не возобновят рост или пока мы не увидим обнадеживающих цифр по исполнению федерального бюджета", — считает Евстифеев.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что рубль в марте обновил очередные минимумы с апреля 2022 к доллару, юаню и евро, не получив поддержки от значимых позитивных драйверов.

"Рубль за неделю продемонстрировал умеренно негативную динамику к доллару, снизившись на 0.8% и в моменте пробив отметку 77,83 рубля. Российская валюта ослабевала, несмотря на восстановление котировок нефти, выросших за неделю более чем на 5%, что оказывает положительное влияние в контексте роста нефтегазовых доходов", — заключает Евгений Линчик из УК "Первая".

ПРОГНОЗЫ

"Сейчас финансовая политика РФ и конъюнктура сырьевых рынков не располагает к восстановлению позиций рубля. Вероятно, краткосрочной целью остается уровень 78 рублей за доллар, а в течение апреля курс неизбежно будет тестировать уровень 80 рублей за доллар", — оценивает Евстифеев.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global прогнозирует, что на торгах понедельника доллар будет торговаться в диапазоне 76-78 рублей, евро — 83-85 рублей, а юань — 11,11-11,35 рубля.

"На будущей неделе станут известны объёмы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Краткосрочно ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 76-78", — заключает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.