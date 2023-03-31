МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу вечером поднимается к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают макростатистику, также продолжая ожидать сигналов по монетарной политике центробанков.

По состоянию на 19.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,0862 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0901 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,84 иены со 132,65 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 102,45 пункта.

С начала квартала стоимость евро к доллару выросла на 1,5%, доллара к иене — поднялась на 1,3%, индекс доллара уменьшился на 1%. А с начала месяца курс евро к доллару вырос на 2,7%, доллара к иене снизился на 2,6%, индекс американской валюты опустился на 2,4%.

В пятницу трейдеры обращают внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, прогноз составлял 7,1%. А безработица в еврозоне в феврале составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню января. Только по Германии безработица в марте неожиданно выросла, до 5,6% с 5,5% месяцем ранее, эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля.

Статистика из США оказалась неоднозначной. Так, доходы населения страны в феврале выросли на 0,3% по сравнению с январем, что оказалось лучше прогноза в 0,2%. А потребительские расходы увеличились только на 0,2%, хотя прогнозировался рост на 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 62 пунктов с февральских 67 пунктов. Эксперты ожидали снижения показателя до 63,2 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать, какие в дальнейшем шаги будут предпринимать крупные мировые центробанки после банковского кризиса ранее в марте. Новый цикл заседаний ЦБ запланирован на конец апреля-начало мая. По данным CME Group, эксперты в одинаковой вероятностью закладывают как повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов, так и ее сохранение на текущей отметке в 4,75-5% годовых.