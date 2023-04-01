МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Используя доллар в качестве инструмента принуждения во всем мире, США сами способствуют нарастающей дедолларизации, утверждает китайская газета Global Times. Доллар за март вырос на 2,63 рубля

В статье отмечается, что "превратив свою долларовую гегемонию в оружие, США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии…"

Таким образом, Соединенные Штаты сами "запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", считает автор материала.

При этом санкционное давление США на Россию называется в статье проявлением гегемонистских амбиций Америки, усиливающим желание снизить зависимость от доллара у других стран, которые ищут замену SWIFT, чтобы избежать "монетарного принуждения" со стороны Штатов.

Хотя доллар остается наиболее часто используемой валютой в мире, в Global Times уверены, что все больше государств будут искать ему замену. В качестве свежего примера приводится недавно заключенное Китаем и Бразилией соглашение о проведении финансовых и торговых операций в реалах и юанях без долларового посредничества.

"История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с ее валюты", — заключает издание.