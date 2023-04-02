МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Март для рубля был неудачным, как и предыдущие месяцы, ожидать резкой смены курса в апреле не стоит, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов. Платежом красен: почему страны избавляются от американского долга

"В апреле внешний фон для рубля останется негативным. Считаю, что коррекцию по рублевым парам стоит ожидать, когда курс доллара поднимется до 80 рублей, евро — до 85,8 рубля, юань — до 11,60 руля", — прогнозирует специалист.

Бычий тренд по иностранным валютам поддерживается ростом дефицита российского бюджета. На 2023 год ожидалось, что показатель будет ниже 2,93 триллиона рублей. Но уже по итогам лишь первого квартала он превысит 4 триллиона рублей.

Другие важные факторы:

цена на нефть,



геополитические события,



индекс доллара.

Доллар теряет позиции на глобальном рынке, его индекс рискует упасть ниже 100 п. Согласно ожиданиям инвесторов, Федрезерв сделает паузу в мае из-за кризиса в банковской сфере и крупным оттоком средств со счетов. Заседание ФРС США состоится 3 мая. По данным CME Group, инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 5% годовых с вероятностью 47,5%.

"Страны БРИКС решили отказаться от доллара, это тоже оказывает давление на американскую валюту. Китай и Бразилия договорились прекратить использовать доллар США в торговых операциях. Неплохой хук по "американцу", который становится все менее популярным в международных расчетах. Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает", — рассуждает Антонов.

28 апреля состоится заседание Банка России по ключевой ставке.

"Инфляция – ключевой показатель для ЦБ при принятии решения. Регулятор заинтересован в низкой инфляции, поэтому при росте курса доллара выше 80 руб. ЦБ может начать активизировать действия по его сдерживанию. Рынок низколиквидный по доллару и евро, поэтому в ЦБ не будет никаких проблем по сдерживанию. Если ослабление доллара продолжится, то рубль будет быстрее ослабляться к евро и юаню и медленнее к доллару", — считает эксперт.

Кроме заседания ЦБ в апреле среди важнейших событий: встреча ОПЕК+ и американская статистика. Предполагается, что Комитет ОПЕК+ 3 апреля не будет рекомендовать менять действующий план по добыче нефти. Котировки потенциально могут подняться выше 80 долларов за баррель. Согласно последним данным ВВП США за 4 квартал, рецессии удастся избежать, резюмирует собеседник агентства.