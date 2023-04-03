МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника повышается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 77,55 рубля, европейской – до 83,82 рубля, китайской — до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценил, с какими силами рубль подошел к апрелю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижается на 5 копеек, до 77,55 рубля, евро — на 40 копеек, до 83,82 рубля, юань теряет 4 копейки, до 11,24 рубля.

При этом евро с утра на фоне низкой ликвидности продемонстрировал широкий диапазон колебаний за счет разовых сделок: 79,11-84,70 рубля.