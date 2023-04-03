МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс юаня снизился в понедельник после выхода неожиданно слабых данных по производственному сектору. Давление на него также оказало решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое усилило вероятность более агрессивного ужесточения политики ФРС на фоне рисков роста инфляции. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

Рост активности в производственном секторе Китая в марте остановился. Компании Caixin и S&P Global сообщили в понедельник о том, что рассчитываемый ими индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в марте снизился до 50,0 от 51,6 в феврале. Вышедший в пятницу официальный PMI указал на замедление роста активности в производственном секторе Китая.

Данные по производственному сектору по-прежнему слабы, но "вышедший на прошлой неделе мартовский PMI для сферы услуг существенно вырос", сказал аналитик OCBC Bank Кристофер Вон.

"Это означает, что постепенное восстановление экономики Китая продолжается и обусловлено расходами потребителей", — добавил он.

На континентальном рынке пара доллар США/китайский юань открылась на уровне 6,8800, а на момент написания статьи торговалась по 6,8935. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс 6,8805 против 6,8717 в пятницу. Нефть дорожает почти на пять процентов

После объявления ОПЕК+ в воскресенье о сокращении добычи нефти снизились и другие азиатские валюты. По словам аналитиков, это решение может спровоцировать рост цены на нефть на 10 долларов США за баррель и оказать повышательное давление на инфляцию в мировой экономике, а следовательно — спровоцировать более агрессивное ужесточение политики центральных банков.

Индекс доллара на момент написания статьи поднялся до 102,959 от уровня закрытия пятницы 102,506.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,8982.

Инвесторы ждут выхода в пятницу данных по занятости вне сельского хозяйства США, которые покажут, насколько повышение ставок ФРС охладило американскую экономику.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что в марте в США прибавилось 238 000 рабочих мест против 311 000 в феврале.