МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поскольку инвесторы ждут, что Федеральной резервной системе (ФРС) США предстоит дольше бороться с инфляцией из-за высоких цен на нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс юаня снизился после выхода статистики и решения ОПЕК+

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару снижается до 1,0795 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0839 доллара, курс доллара к иене растёт до 133,42 иены со 132,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,49%, до 103,01 пункта.

В воскресенье ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки.

После этого цены на нефть резко подскочили, в связи с чем аналитики опасаются нового всплеска инфляции, в частности, в США. Это, в свою очередь, может вынудить Федеральную резервную систему продолжить цикл ужесточения монетарной политики.

"Это создаст как политические волны по всей Европе, так и приведет к более высокой инфляции в США, что приведет к возобновлению давления на Федрезерв в вопросе агрессивного повышения учётной ставки", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс главного экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).