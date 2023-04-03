МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей — оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту №1"

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро — на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня — на 7 копеек, до 11,35 рубля.

Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.