МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей — оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро — на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня — на 7 копеек, до 11,35 рубля.
Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230403/840270698.html
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