МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару после выхода уточнённого, более высокого индекса деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро на Мосбирже достигли максимумов впервые за год

По состоянию на 13.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0862 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0839 доллара. Утром, до выхода отчётности, евро был дешевле 1,08.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 133,31 иены со 132,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 102,49 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статданные. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 47,3 пункта с 48,5 пункта в феврале. Предварительная оценка марта составляла 47,1 пункта.

Позднее в понедельник ожидается выход данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики считают, что индекс деловой активности в промышленности США в марте снизился до 47,5% с 47,7% в феврале. Эти данные также могут способствовать изменению курса доллара к евро.