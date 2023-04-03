МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем ощутимо дешевеет против доллара, евро и юаня, отыгрывая ухудшение торгового баланса РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. При этом основные торгуемы на Мосбирже валюты продолжают обновлять максимумы с апреля прошлого года. Российский рынок акций продолжает рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск рос на 95 копеек, до 78,55 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 85,44 рубля, юаня – на 11 копеек — до 11,39 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 55,1 миллиарда рублей против 33,3 миллиарда по евро и 62,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 1,3%, юань – на 1%, евро — на 1,5%.

Доллар, евро и юань обновили в понедельник максимумы с апреля 2022 года на отметках: 78,69 рубля за американскую валюту, 85,61 рубля – за европейскую и 11,41 рубля – за китайскую.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в начале апреля усилила ослабление и ощутимо падает против доллара, евро и юаня, отыгрывая ухудшение макроэкономических показателей. ЦБ предложил ограничить применение многоголосых акций

"Откровенная слабость рубля, вероятно, объясняется тем, что более долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное воздействие на курс национальной валюты. В первую очередь это большой дефицит госбюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки. В то же время импорт восстановился до уровней 2-3 летней давности. Все это обуславливает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем рынке", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Имеющийся приток долларов не позволяет в полной мере компенсировать потребность в импортеров в этой валюте. Указанный дефицит, в свою очередь, объясняется отменой обязательной продажи валютной выручки экспортерами, ее снижением (в первую очередь от продажи нефти, нефтепродуктов и газа), повышением доли юаня в расчетах и неработающими механизмами арбитража (этой валюты)", — комментирует Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Стоимость нефти растет на 5,4% до 84,2 доллара за баррель сорта Brent. Это происходит после объявленного решения ряда стран из ОПЕК+ дополнительно сократить свою совокупную добычу нефти с мая суммарно более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Впрочем, рубль не обращает внимания на такой фактор поддержки.

ПРОГНОЗЫ

Рубль будет слабеть, если государство не вмешается в этот процесс, считает Ващенко из Freedom Finance Global.

"Однако пока неясно, когда это может произойти. Я полагаю, что финансовые власти внимательно следят за ситуацией и при необходимости отреагируют. Год назад панику на рынке удалось погасить примерно за месяц. Экспортеров текущая ситуация полностью устраивает, влияние ослабления рубля на инфляцию пока низкое. Однако нельзя исключать повышения цен на импорт в том случае, если курс пробьет вверх отметку 80 рублей за доллар", — добавляет он.

Техническая перепроданность рубля продолжает усиливаться, но пока на рынке не формируется повышенный спрос на валюту РФ, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Вероятно, что дорожающая нефть всё же сможет переломить ситуацию, или улучшение начнётся вместе с ралли на рынке ОФЗ при намёках ЦБ РФ на начало цикла снижения ставки", — добавляет он.