МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника значительно ослаб к доллару, юаню и евро, несмотря на подскочившие цены на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,14 рубля, до 78,74 рубля, юаня – на 15 копеек, до 11,43 рубля, евро – на 1,72 рубля, до 85,93 рубля. Все иностранные валюты при этом достигли своих максимумов с апреля прошлого года.

Объем торгов юанем составил 70,57 миллиарда рублей против 71,78 миллиарда по доллару и 37,73 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.43 мск рос на 5,92%, до 84,62 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОИГНОРИРОВАЛ СКАЧОК СТОИМОСТИ НЕФТИ

"Существенно выросшие после сокращения добычи ОПЕК+ цены на нефть пока не транслируются в рост экспортных поступлений и не оказывают заметной поддержки рублю", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Евгений Линчик из УК "Первая" также отмечает, что рост нефтяных котировок в понедельник не оказал значительной поддержки отечественной валюте. По его мнению, это произошло потому, что на рубль продолжает оказывать давление значительное снижение профицита торгового баланса, а также окончание налогового периода.

"Откровенная слабость рубля, вероятно, объясняется тем, что более долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное воздействие на курс национальной валюты. В первую очередь это большой дефицит госбюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки. В то же время импорт восстановился до уровней 2–3-летней давности. Все это обуславливает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем рынке", — объясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"По планам, апрельские объемы продаж юаней по бюджетному правилу Минфин анонсирует в среду, и во вторник курс доллара, вероятно, останется выше 78 рублей", — считает Григорьев.

По мнению Линчика, дальнейший рост цен на нефть в перспективе может положительно сказаться на отечественной валюте, в связи с чем он ожидает курс доллара в диапазоне 75-79 рублей.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги этого вторника: 77–79 рублей, 84–86 рублей и 11,2–11,5 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.