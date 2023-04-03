МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене после экономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.11 мск курс евро к доллару растет до 1,0887 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0839 доллара, курс доллара к иене снижается до 132,43 иены со 132,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,33%, до 102,17 пункта.

В понедельник американский Институт управления поставками опубликовал мартовский индекс деловой активности в промышленном секторе США: данные показали снижение показателя до 46,3% с 47,7% месяцем ранее — ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение лишь до 47,5%. Значение индекса выше 50% указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Для дальнейшей оценки текущего состояния экономической активности в США инвесторы ожидают данных по мартовскому индексу деловой активности в сфере услуг в стране, которые будут опубликованы в среду. Аналитики, согласно порталу DailyFX, ожидают снижения показателя до 54,5% с 55,1% в прошлом месяце.