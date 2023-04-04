МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро, при этом европейская валюта ненадолго поднималась выше 86 рублей. К текущему моменту американская валюта торгуется на уровне 78,81 рубля, китайская — 11,44 рубля, европейская – 85,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск повышался на 7 копеек — до 78,81 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,44 рубля, евро — на 2 копейки, до 85,95 рубля.
Минутами ранее евро максимально повышался до 86,01 рубля – максимума с апреля прошлого года.
https://1prime.ru/Forex/20230404/840275272.html
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