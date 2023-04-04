МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже понимался до 79 рублей — максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро — на 14 копеек, до 86,07 рубля.
Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей — максимума с апреля прошлого года.
https://1prime.ru/Forex/20230404/840275687.html
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