МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже понимался до 79 рублей — максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс евро незначительно снижается к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро — на 14 копеек, до 86,07 рубля.

Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей — максимума с апреля прошлого года.