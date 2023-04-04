МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс евро незначительно снижается к доллару во вторник утром после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0891 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0895 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 132,80 иены со 132,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 102,16 пункта.
В понедельник европейская валюта подорожала к доллару на 0,9%. Инвесторы оценивали европейскую макростатистику, также сказались сохраняющиеся оптимистичные настроения на рынках.
Теперь валютные инвесторы ожидают данных рынка труда США в пятницу, которые могут подсказать возможные дальнейшие действия Федрезерва. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 238 тысяч.
https://1prime.ru/Forex/20230404/840275742.html
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