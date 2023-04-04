МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Юань снизился во вторник, когда некоторые китайские компании покупали слабеющий доллар США. В то же время участники рынка осторожны на фоне вероятности обострения отношений между Китаем и США. Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Доллар снизился после выхода слабых данных по активности в производственном секторе США, которые указали на замедление роста экономики и перевесили информацию о сокращении добычи нефти станами ОПЕК+, которая усилила вероятность ускорения инфляции.

Согласно вышедшим в понедельник данным, в марте индикатор активности в производственном секторе США упал до минимума почти за три года, в основном за счет сокращения новых заказов.

"Поэтому в начале азиатской сессии инвесторы больше обеспокоены не ускорением инфляции из-за сокращения добычи нефти, а слабостью индикатора производства в США", — написали аналитики Maybank клиентам.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс пара доллара к юаню на уровне 6,8699 против 6,8805 в понедельник. На континентальном рынке пара открылась на 6,8771, а на момент написания статьи торговалась по 6,8842.

По словам трейдеров, некоторые их корпоративные клиенты покупали доллар на падении, но неожиданное решение о сокращении добычи нефти может оказать на инфляцию и на перспективы политики ФРС более существенное воздействие. Курс евро незначительно снижается к доллару

"Не могу точно сказать, каким будет направление юаня в краткосрочной перспективе", — сказал трейдер одного из китайских банков.

Настроения участников рынка остаются под давлением обострения американо-китайских отношений, которое усиливают планы спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти встретиться в среду в Калифорнии с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Китай предупредил Маккарти, чтобы он не "повторял ужасных ошибок" и не встречался с Цай, заявив, что такая встреча не будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, а только сплотит народ Китая перед лицом общего врага.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на уровне 102,212.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,8865.