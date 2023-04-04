4 апреля — ПРАЙМ. Австралийский доллар снизился, после того как Резервный банк Австралии не стал менять параметры денежно-кредитной политики, а доллар США частично восстановил потери, понесенные на слабых данных по производственной активности в марте. Курс юаня снизился к доллару на нескольких факторах

На заседании во вторник РБА, как и ожидали рынки, оставил ключевую ставку на уровне 3,60% и заявил, что ему необходимо дополнительное время "для оценки воздействия повышения ставок на перспективы экономики".

После этого пара австралийский доллар/доллар США ослабла и на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,32%, по 0,6765.

На азиатской сессии доллар США частично восстановил потери, понесенные после выхода в понедельник данных, указавших на дальнейшее замедление роста американской экономики.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что производственная активность в США в марте упала до самого низкого уровня почти за три года, так как новые заказы продолжали сокращаться, а все компоненты индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора впервые с 2009 года находились ниже нейтрального уровня 50. Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Эти данные спровоцировали ослабление доллара США вслед за снижением доходности американских казначейских облигаций, так как инвесторы стали учитывать в котировках менее жесткую политику ФРС.

Британский фунт и новозеландский доллар в начале азиатской сессии во вторник выросли против доллара США до многонедельных максимумов, но потом существенно отступили от них.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,05%, по 1,2410, ранее достигнув максимума с конца января на 1,2425.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднималась на 0,2% до 0,6310, самого высокого уровня с середины февраля, а потом снизилась до 0,6297.