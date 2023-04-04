МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс доллара сегодня или в ближайшие дни протестирует значимый уровень сопротивления в 80 рублей в рамках тренда на ослабление рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

"Ускорившийся с началом апреля тренд на ослабление рубля, даже несмотря на резко подорожавшую нефть, сегодня или в ближайшие дни обусловит выход доллара на ключевой уровень 80 рублей. Это вызвано оттоком капитала, дефицитом российского бюджета, а также — сужающимся сальдо торгового баланса", — считает эксперт.

"Дальнейшая динамика будет обусловлена новыми параметрами сделок на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые буду объявлены Минфином в среду. При этом полной раскорреляции нефти и курса рубля произойти не должно, и ее рост должен опять начать поддерживать российскую валюту", — считает Суверов.

Курс доллара ранее во вторник уже обновил максимум примерно за год, поднявшись до 79,60 рубля. Таким образом, только с конца марта удорожание американской составило уже 2 рубля (рубль потерял 2,5%). При этом стоимость барреля нефти марки Brent подскочила за это же время на 6,3 доллара (+7,8%).

Евро и юань на Московской бирже также обновили максимумы с апреля прошлого года, поднявшись по курсу до 86,77 рубля и 11,55 рубля соответственно.