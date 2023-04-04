МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Китайский юань смог вытеснить доллар США, став наиболее торгуемой валютой в России, и этому во многом помогли многочисленные санкции против Москвы, пишет Bloomberg. В Австрии рассказали о проблеме, с которой может столкнуться Европа

Ссылаясь на ежедневные отчеты о транзакциях Московской биржи, агентство отметило, что юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала еще более очевидной. Bloomberg подчеркнул, что до начала спецоперации объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

Масштабные ограничительные меры против Москвы подтолкнули российские компании перевести внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к каким-либо санкциям. Серьезные изменения начались, когда дополнительные рестрикции в этом году коснулись несколько банков в России, сохранивших возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах "недружественных" стран.

Bloomberg напомнил, что ранее в этом году Министерство финансов перевело свои рыночные операции в юани вместо доллара. Также была разработана новая структура для фонда национального благосостояния, которая позволила хранить 60 процентов своих активов в юанях.

"Банк России регулярно рекомендует компаниям и гражданам переводить свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокирования или замораживания", — подытожило агентство.

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