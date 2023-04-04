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2023
https://1prime.ru/Forex/20230404/840277404.html
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года
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. Падение курса рубля ускоряется: евро уже превышает 87 рублей — впервые почти за год, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает... ПРАЙМ, 04.04.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Падение курса рубля ускоряется: евро уже превышает 87 рублей — впервые почти за год, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 1,08 рубля, до 87,01 рубля, юаня — на 14 копеек, до 11,57 рубля, доллара — на 81 копейку, до 79,55 рубля.