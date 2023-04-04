МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Падение курса рубля ускоряется: евро уже превышает 87 рублей — впервые почти за год, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года

Курс евро расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 1,08 рубля, до 87,01 рубля, юаня — на 14 копеек, до 11,57 рубля, доллара — на 81 копейку, до 79,55 рубля.