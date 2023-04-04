МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем торговался в минусе, хотя и компенсировал половину ощутимого утреннего падения, в ходе которого им были обновлены минимумы с апреля прошлого года против основных валют, торгуемых на Московской бирже, следует из данных торгов. Рубль ощутимо дешевеет против доллара, евро и юаня

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск рос на 46 копеек, до 79,20 рубля, евро — на 51 копейку, до 86,44 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,48 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 85,1 миллиарда рублей против 33,3 миллиарда по евро и 85,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – на 0,5%, евро — на 0,6%.

Доллар, евро и юань обновили во вторник максимумы с апреля 2022 года на отметках: 79,6 рубля за американскую валюту, 87,01 рубля – за европейскую и 11,57 рубля – за китайскую.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОТОКОВ

Российская валюта осталась под ощутимым давлением против доллара, евро и юаня, отыгрывая рост оттока капитала.

"Текущее ослабление вызвано продажей иностранными компаниями своих предприятий и долей в них российским партнерам. Например, совсем недавно свои российские активы продала финская UPM-Kymmene, а также американская Kraft Heinz. Для успешного завершения сделки иностранным юрлицам надо вывести валюту за пределы РФ – этот дополнительный спрос и создает давление на рубль", — комментирует Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Сокращение торгового профицита автоматически повысило значимость для курсообразования рубля потоков капитала – менее прозрачной части платежного баланса, особенно на фоне сообщений СМИ о намерении ряда нерезидентов продать бизнес в РФ и вывести средства, добавляет Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Процесс одобрения этих сделок крайне непрозрачен ни по структуре участников, ни по объемам, но в условиях менее ликвидного и глубокого валютного рынка это создает повышенную волатильность рубля. Добавим сохраняющийся спрос на валюту со стороны обеспеченной части населения и покинувших страну и периодические выплаты по евробондам в рублях (которые банки должны конвертировать в валюту в считанные дни, чтобы не создавать открытую валютную позицию) и получим то, что имеем – малообъяснимые скачки курса", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В середине торгов рубль резко подорожал, отыграв основную часть потерь, после чего стабилизировался на достигнутых уровнях, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Пока это движение не выходит за рамки коррекции предыдущей волны ослабления рубля, и может получить развитие, учитывая сохранение восходящей динамики нефтяных цен", — прогнозирует он.

"В последние месяцы мы ориентировались на диапазон 70-80 рублей за доллар и средний курс 72.50-75 рублей, и в ближайшие дни обновим профиль квартальных прогнозов. Но, качественно, считаем, что при отсутствии значительных изменений внешнего/внутреннего фона, рубль близок к локальным минимумам, и в ближайшее время возможна его стабилизация и умеренное укрепление", — ожидает Полевой из компании "Локо-инвест".