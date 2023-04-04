МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник ослаб к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 79,52 рубля, европейская – на уровне 86,81 рубля, китайская – 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Bloomberg раскрыл, какая валюта вытеснила доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 78 копеек, до 79,52 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,5 рубля, евро – на 88 копеек, до 86,81 рубля.