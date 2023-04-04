МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов вторника обновил апрельские минимумы к доллару, юаню и евро на фоне роста спроса на иностранную валюту, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль днем компенсировал половину ощутимого утреннего падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 78 копеек, до 79,52 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,5 рубля, евро – на 88 копеек, до 86,81 рубля. При этом максимально в ходе торгов курс доллара поднимался на 86 копеек, до 79,6 рубля, юаня – на 15 копеек, до 11,57 рубля, евро – на 1,22 рубля, до 87,15 рубля.

Объем торгов юанем составил 101,39 миллиарда рублей против 96,98 миллиарда по доллару и 38,43 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.00 мск снижался на 0,66%, до 84,37 доллара за баррель.

СПРОС НА ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ

"Мы полагаем, что резкое ослабление рубля за последние дни во многом схоже с ситуацией в конце декабря прошлого года. Вероятно, как и в декабре, основное давление на рубль оказала нестабильность притока валютной выручки в условиях ограничений на российский экспорт", — говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Однако в этот раз ограниченное предложение зарубежной валюты, судя по всему, сопровождалось резко возросшим на нее спросом со стороны отдельных крупных участников рынка. Это может быть связано с процессом реализации российских активов западными компаниями и их уходом с рынка РФ", — объясняет он.

В свою очередь, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" также отмечает, что рубль остается под давлением по ряду причин. Среди них он выделяет уход экспортеров в расчеты в иностранных валютах, а также их нежелание конвертировать зарубежную валюту в рубли на внутреннем рынке на фоне ослабления курса отечественной валюты. При этом, как отмечает эксперт, отток валюты из страны усиливается, как за счет вывода капитала физлицами, так и импортерами.

Максим Осадчий из банка БКФ отмечает, что отток валюты из России связан с двумя факторами. Первым фактором является потенциальный уход австрийского Raiffeisen Bank International, являвшегося главным игроком на торгах евро в России, из страны. Вторым фактором эксперт считает возможное усиление давления со стороны США.

"По данным СМИ, Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от RBI (Raiffeisen Bank International) уйти с российского рынка. Вероятно, будет усиливаться давление и на другие банки, контролируемые нерезидентами из ЕС и США, в первую очередь, на Юникредитбанк, ИНГ Банк и Ситибанк", — поясняет он.

ПРОГНОЗЫ

"Общая тенденция на ослабление рубля сохраняется, но мы полагаем, что резкие движения последних дней во многом имеют локальный характер и сформированы под влиянием сокращающейся ликвидности на валютном рынке. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик ослабления валюты будет пройден, или он уже был пройден, поэтому рубль вернет часть позиций и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется", — считает Кравченко.

Евстифеев полагает, что в отсутствие негативного новостного фона курс доллара может консолидироваться в диапазоне 78-80 рублей.

"В краткосрочной перспективе рубль может продолжить движение в сторону 80 рублей за доллар США, однако в ближайшей перспективе котировки национальной валюты могут поддержать дорожающая нефть после решения о сокращении добычи со стороны ОПЕК+ и ослабление доллара, которое может начаться в случае, если инвесторы заметят в риторике американского ЦБ признаки того, что он может смягчить монетарную политику", — заключает Антон Кравченко из УК "Первая".