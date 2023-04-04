МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в ожидании экономической статистики из США, которая может указать на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доллар и юань выросли к рублю

По состоянию на 22.00 мск курс евро к доллару растет до 1,0953 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0895 доллара, курс доллара к иене снижается до 131,62 иены со 132,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,49%, до 101,59 пункта.

Доллар ослабевает к евро и иене, инвесторы пытаются предугадать следующий шаг ФРС. На последнем заседании регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, а его глава Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв продолжит борьбу с инфляцией. Однако последние статданные из США указывают на замедление темпов экономического роста: индекс деловой активности в промышленном секторе США за март опустился до 46,3% с 47,7%, аналитики ожидали снижение до 47,5%. Значение индекса выше 50% указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Теперь инвесторы ожидают данных по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 1 апреля, аналитики ждут роста показателя до 200 тысяч заявок со 198 тысяч неделей ранее. Кроме того, трейдеры обратят внимание на статистику по уровню безработице в стране в марте: ожидается сохранение показателя на текущем уровне в 3,6%. Данные будут выпущены в четверг и пятницу соответственно.

По данным CME Group, 53,7% аналитиков полагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5%. Остальные аналитики ждут повышения ставки еще на 25 базисных пунктов.