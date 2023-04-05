МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно реагировать на это, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитик объяснил, почему курс рубля упал

Минфин РФ в период с 7 марта по 6 апреля продает китайскую валюту суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день.

"Объем продаж валюты (юаней — ред.) из ФНБ в апреле снизится по сравнению с мартом – до 90 миллиардов рублей. Это произойдет в связи с повышением рублевой цены на нефть, а также – с небольшим снижением требуемого объема базовых нефтегазовых доходов", — комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Мы прогнозируем снижение объема продаж до 75 миллиардов рублей, что будет оказывать символическую поддержку рублю. Ввиду сокращения торгового профицита курс рубля сейчас более чутко реагирует на финансовые потоки, где прозрачности в части доступности данных заметно меньше", — комментирует директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.

"Ослабление рубля и рост во второй половине марта стоимости нефти обусловят некоторое снижение объема продаваемых Минфином юаней. При этом операции ведомства на валютном рынке сейчас отошли на второй план в процессе курсообразования рубля", — говорит инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.