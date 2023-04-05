МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды повышается против доллара, но снижается к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту теряет до 79,40 рубля, китайской — повышается до 11,53 рубля, европейской – до 87,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, почему курс рубля упал

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 12 копеек, до 79,40 рубля, юаня — повышался на 3 копейки, до 11,53 рубля, евро — на 34 копейки, до 87,15 рубля.