Евро слабо дорожает к доллару перед выходом макростатистики
Курс евро вырос до 1,0953 доллара перед выходов данных по деловой активности в еврозоне
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в среду утром перед публикацией данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0953 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0952 доллара, курс доллара к иене остается на уровне предыдущего закрытия в 131,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 101,59 пункта.
Немного позднее валютные инвесторы будут оценивать европейскую макростатистику. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, согласно окончательной оценке, вырос до 54,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.
Также в среду будет опубликован ряд данных по США. Ожидается, что аналитическая компания Automatic Data Processing сообщит об увеличении числа рабочих мест в частных компаниях США за март на 200 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце сократился до 54,5% с показателя февраля в 55,1%.
https://1prime.ru/Forex/20230405/840287129.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.