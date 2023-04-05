МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в среду утром перед публикацией данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль в интенсивной терапии: помогут ли ему нефтедоллары?

По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0953 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0952 доллара, курс доллара к иене остается на уровне предыдущего закрытия в 131,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 101,59 пункта.

Немного позднее валютные инвесторы будут оценивать европейскую макростатистику. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, согласно окончательной оценке, вырос до 54,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Также в среду будет опубликован ряд данных по США. Ожидается, что аналитическая компания Automatic Data Processing сообщит об увеличении числа рабочих мест в частных компаниях США за март на 200 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце сократился до 54,5% с показателя февраля в 55,1%.