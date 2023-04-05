МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Господство доллара как мировой резервной валюты пошатнулось, и совсем скоро мировая торговля станет более многополярной — ведь различные блоки будут развивать коммерческую деятельность в своих собственных валютах, пишет обозреватель The Sydney Morning Herald Стивен Бартоломеус. Названо событие, которое способно отправить "американца" в нокаут

Когда, по его словам, США начали активно использовать доллар как оружие по введению беспрецедентных экономических санкций против России, стало ясно, что другие страны сделают все, чтобы снизить собственную уязвимость перед ограничениями.

Недавняя серия заключенных Пекином соглашений о прямом использовании юаня в торговых сделках, а также аналогичные усилия менее развитых стран по замене доллара на другую валюту в транзакциях усилили дискуссии о конце гегемонии доллара. В частности, ранее Китай и Бразилия объявили об использовании собственных валют для торговых расчетов. Кроме того, Бразилиа подключится к создаваемой КНР международной платежной системе — альтернативе SWIFT, в которой доминируют США. Индия, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия также стремятся заключать больше прямых сделок, чтобы уменьшить свою зависимость от американской валюты. Помимо этого, ведутся разговоры о создании резервной валюты "БРИКС".

Однако, по мнению Бартоломеуса, еще рано говорить о том, что гегемония доллара подходит к концу. По мнению обозревателя, хотя у Китая могут быть амбиции ослабить господство американской валюты с помощью юаня, он вряд ли изменит свою экономическую модель, чтобы иметь большой дефицит торгового баланса для поглощения сбережений остального мира.

"Маловероятно, что Пекин полностью снимет ограничения в своих финансовых рынках или откажется от политики управляемого обменного курса или контроля за движением капитала", — отметил публицист.

Евро, по мнению автора, тоже не сможет выбиться в лидеры — разрозненность и порой разобщенность отдельных экономик стран ЕС и сам характер торговой политики работают против него.

Бартоломеус объяснил, что основополагающим здесь является вопрос торговли. Несмотря на то, что доминирование доллара приносит пользу финансовому сектору США и позволяет его властям брать кредиты дешевле, чем они могли бы сделать в противном случае, оно делает коммерческие американские предприятия гораздо менее конкурентоспособными и уничтожает традиционные рабочие места, поскольку они перемещаются в развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия. Exxpress: Запад допустил серьезный просчет в отношении России

"Поэтому статус резервной валюты является одновременно "чрезмерной привилегией" и все более непомерным бременем, поскольку постоянный большой дефицит торгового баланса — а Америка, вероятно, является единственной экономикой и финансовой системой, которая может поглотить такую большую долю мирового торгового профицита — означает увеличение торгового и бюджетного дефицита и долга, а также вымывание большей части менее сложных элементов промышленной базы страны", — говорится в статье.

Обозреватель предположил, что через несколько десятилетий мировая торговля, скорее всего, действительно будет иметь более многополярный вид: велика вероятность появления региональных или международных цифровых валют, обеспеченных золотом и другими активами с низкой волатильностью.

"Однако на сегодняшний день пока сложно представить себе появление чего-либо, что отвечало бы всем необходимым условиям, чтобы либо вытеснить доллар в качестве мировой резервной валюты, либо стать реальной альтернативой", — заключил Бартоломеус.