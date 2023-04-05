МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в апреле текущего года составит 113,6 миллиарда рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 5 мая составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день, сообщил Минфин России. Эксперты дали прогноз, как продажи юаней из ФНБ скажутся на курсе рубля

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2023 года по 5 мая 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Объем продажи валюты в период с 7 марта по 6 апреля составлял 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере —113,6 миллиарда рублей", — сообщает министерство.

В марте 2023 года объем недополученных доходов прогнозировался на уровне 132,1 миллиарда рублей.

"Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2023 года составило 39 миллиардов рублей", — добавляет Минфин. Западные компании выкачивают деньги из России и ослабляют рубль

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.