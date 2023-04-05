МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль утром продолжает повышаться против доллара и снижаться к юаню и евро, следует из данных торгов. Эксперты дали прогноз, как продажи юаней из ФНБ скажутся на курсе рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.41 мск снижался на 7 копеек, до 79,45 рубля, евро повышался на 22 копейки, до 87,03 рубля, юань — на 3 копейки, до 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара продолжает "подползать" к отметке 80 рублей, и в среду утром успел обновить почти годовой максимум на отметке 79,72 рубля, констатирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Явных негативных для рубля драйверов нет, но против него действуют множество мелких факторов, в том числе продажа западными компаниями бизнеса в России и снижение валютной выручки нефтегаза из-за падения цен на их продукцию в последние недели. В среду Минфин должен обозначить объем интервенций в поддержку рубля на следующий период. Новость вряд ли приведет к значимому движению российской валюты", — добавляет он.

Тестирование курсом доллара отметки 80 рублей остается вероятным, однако столь сильный рост, как в последние два дня, обычно сопровождается коррекцией, которая, вполне вероятно, может произойти в конце текущей — начале следующей недели, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.